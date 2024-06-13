Karabük ve Düzce'de ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir yasağı

Karabük ve Düzce'de, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunun Karabük sınırları içindeki bölümüne bağlanan D-755 kara yolunda arada kalan girişler dahil 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç tıbbi malzeme, posta süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ana arter haricindeki güzergahlarda zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai şekilde seyirlerine izin verilecektir." - Düzce Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı tedbir alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Ankara ve İstanbul trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-655 kara yollarının Düzce kesimini kullanmasının 47 saat süreyle dururulmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.