Karabük'te 46 yıllık öğretmene duygulandıran veda

Karabük'te emekli olan 46 yıllık sınıf öğretmeni Nurten Girişen'e, okulunda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Şirinevler İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Girişen için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son derse girmek için okula gelen Girişen'i girişte karşıladı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan öğretmen, öğrencileriyle tek tek vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Girişen, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Karne dağıtım töreni için okula gelen Vali Mustafa Yavuz da verdiği emeklerden dolayı Girişen'e şükranlarını iletti.

Nurten Girişen, AA muhabirine, 16 Kasım 1978'de göreve başladığını belirterek "Hiç aksatmadan, bir gün dahi görevi ihmal etmeden mesleği severek yaptım. Aldığım her sınıfta yüreğine dokunduğum öğrencilerim mutlaka oldu." dedi.

Kendisine sürpriz yapıldığını ifade eden Girişen, "Çok şaşırdım. Kardeşlerim buradaydı. Veliler öyle. Vali Bey'in gelişi... Hiç haberim yoktu ama çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.