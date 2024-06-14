Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü camisinin minaresi ise şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde de kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıkılan duvar çevredeki bir apartmanın 3 dairesine zarar verdi. Balkonlar ile pencerelerin hasar gördüğü binada polis ve AFAD ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kent merkezindeki bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Caddede yayalar yürümekte zorluk çekerken bazı iş yerlerinin önündeki malzemeler de rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

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