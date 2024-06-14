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        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Karabük'te kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:44
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        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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        Karabük'te kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Kemal Güneş Caddesi'nde bir binadaki tabela uçtu.

        Caddede yayalar yürümekte zorluk çekerken bazı iş yerlerinin önündeki malzemeler de rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

        Kent merkezindeki bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

        100. Yıl Mahallesi 1009 nolu caddede de kuvvetli fırtına 6 katlı apartmanın çatısındaki kalkan duvarı yıktı.

        Yıkılan duvar çevredeki bir apartmanın 3 dairesine zarar verdi. Balkonlar ile pencerelerin hasar gördüğü binada polis ve AFAD ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

        Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü camisinin minaresi ise şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde de kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskipazar ilçesinde ise yıldırım düşen 5 yerde çıkan orman yangını, ekiplerce söndürüldü.

        Kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, güvenlik ve cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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