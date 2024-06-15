Karabük'te kavga ihbarına giden jandarmaya meşaleli sürpriz kutlama

Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.