Karabük'te kavga ihbarına giden jandarmaya meşaleli sürpriz kutlama
Karabük'ün Yenice ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine, teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine, teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.
Yortan beldesinde gece saatlerinde, gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı.
Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve gençler, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan jandarma personelinin kuruluş yılını kutladı.
Kutlama, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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