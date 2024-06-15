Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kavga ihbarına giden jandarmaya meşaleli sürpriz kutlama

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine, teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kavga ihbarına giden jandarmaya meşaleli sürpriz kutlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine, teşkilatın 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

        Yortan beldesinde gece saatlerinde, gençler arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, gençler tarafından alkışlar ve meşalelerle karşılandı.

        Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve gençler, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan jandarma personelinin kuruluş yılını kutladı.

        Kutlama, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu,1 caminin minaresi yıkıldı
        Karabük'te sağanak ve fırtına etkili oldu,1 caminin minaresi yıkıldı
        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor
        Karabük'te 46 yıllık öğretmene duygulandıran veda
        Karabük'te 46 yıllık öğretmene duygulandıran veda
        Karabük ve Düzce'de ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir ya...
        Karabük ve Düzce'de ağır tonajlı araçlara bayram öncesi 47 saatlik seyir ya...
        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
        Karabük'te motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı