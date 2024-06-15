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        Karabük'te 60 yaşındaki makinist, üniversitede okuduğu bölümden birincilikle mezun oldu

        Karabük'te 60 yaşındaki makinist Servet Eren, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı'nı birincilikle bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:59
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        Karabük'te 60 yaşındaki makinist, üniversitede okuduğu bölümden birincilikle mezun oldu
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        Karabük'te 60 yaşındaki makinist Servet Eren, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Programı'nı birincilikle bitirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan 630 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        TCDD Karabük Gar Müdürlüğünde makinistlik yapan Eren, Kaynak Teknolojisi Programı'nı birincilikle bitirdi.

        Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen törende başarı belgesini alan Eren, kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        - "Bir yandan çalışıp bir yandan da okudum"

        Servet Eren, Devlet Demiryollarında memur olarak çalıştığını ve derece alabilmek için iki yıllık bir bölüm bitirmesinin gerektiğini belirterek, "Sınava girdim ve Allah nasip etti, okulu kazandım. Sınıfa girdiğimde beni ilk gördüklerinde akademisyen zannettiler. Okulda ve sınıfta tanımadıkları için öğretim görevlisi sanıyorlardı. Ben okulun nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlayamadım. Bir yandan çalışıp bir yandan da okudum." ifadelerini kullandı.

        Eğitim sürecinde ailesinin, iş arkadaşlarının ve amirlerinin büyük desteğini aldığını anlatan Eren, "Gençlere düzenli çalışmaları konusunda tavsiyede bulunuyorum. Düzenli çalıştıktan sonra başarılı olmak için bir engel yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Eren, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya'ya ve öğretim görevlilerine teşekkür ederek, iyi bir eğitim aldıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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