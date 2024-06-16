Karabük'te otobüsün altında kalan motosikletli öldü
Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Karabük'te otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tulumoğlu, H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tulumoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.