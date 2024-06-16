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        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Karabük'ün Yenice ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, kamyonetin çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 16.06.2024 - 23:59
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        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, kamyonetin çarpması sonucu öldü.

        C.D. idaresindeki 78 ABU 764 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Satuk köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Ceylan'a (72) çarptı.

        Kazada Ceylan ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü C.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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