Karabük'te motosikletlinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Görüntülerde, Tulumoğlu'nun ana yolda karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalması ile araçlarından inenlerin yardım için koşması yer alıyor.

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