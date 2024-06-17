Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te motosikletlinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Karabük'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te motosikletlinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Karabük-Yenice kara yolunda dün motosikletiyle seyreden Sefa Tulumoğlu'nun otomobile çarptıktan sonra otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, Tulumoğlu'nun ana yolda karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalması ile araçlarından inenlerin yardım için koşması yer alıyor.

        Sefa Tulumoğlu (25) idaresindeki 78 SR 449 plakalı motosiklet, dün Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarında T.İ. idaresindeki 78 AAD 755 plakalı otomobille çarpışmış, savrularak H.S'nin kullandığı yolcu otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü...
        Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü...
        Karabük'te otobüsün altında kalan motosikletli öldü
        Karabük'te otobüsün altında kalan motosikletli öldü
        Vali Yavuz'dan hastalara ve huzurevindeki yaşlılara bayram ziyareti
        Vali Yavuz'dan hastalara ve huzurevindeki yaşlılara bayram ziyareti
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıld...
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıld...