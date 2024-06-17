Karabük ve Sakarya'nın tatil beldelerinde bayram tatili yoğunluğu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi ile Sakarya'nın kıyı ilçesi Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçeyi tercih etti.

Tatilcilerin bir kısmı güneşlenip denize girerken, bir kısmı plaj voleybolu oynayarak eğlendi.

Arife ve bayramın ilk günü olumsuz hava şartları nedeniyle uygulanan deniz yasağının bugün sona ermesiyle sahillere dolduran vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetler ile ünlü Safranbolu lokumundan tadan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.

Cankurtaranlar da sahillerde bayram mesaisi yaptı.

Karasu'ya gelen Nejla Altay, gazetecilere, tatilin çok güzel geçtiğini belirterek, "Burada cankurtaran olması çok iyi. Çok da güzel ortamı var." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır ilçeye gelen Ömür Özcan da bayram tatili için ailece burada bulunduklarını, sahilin epey kalabalık olduğunu ifade etti.

Gülseren Akman ise "Karasu'nun kumu harika; ince ve taşsız. Herkesi bekleriz." diye konuştu.

Plajlardaki yoğunluk dronla da görüntülendi.