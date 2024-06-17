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        Karabük ve Sakarya'nın tatil beldelerinde bayram tatili yoğunluğu

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi ile Sakarya'nın kıyı ilçesi Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 17.06.2024 - 18:30
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        Karabük ve Sakarya'nın tatil beldelerinde bayram tatili yoğunluğu
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        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi ile Sakarya'nın kıyı ilçesi Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

        Genellikle üç katlı, 6-8 odalı estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

        Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçeyi tercih etti.

        Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetler ile ünlü Safranbolu lokumundan tadan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.

        - Karasu sahilinde denizin ve güneşin tadını çıkardılar

        Sakarya'nın denize kıyı ilçesi Karasu, bayramın ikinci gününde yoğunluk yaşadı.

        Arife ve bayramın ilk günü olumsuz hava şartları nedeniyle uygulanan deniz yasağının bugün sona ermesiyle sahillere dolduran vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Tatilcilerin bir kısmı güneşlenip denize girerken, bir kısmı plaj voleybolu oynayarak eğlendi.

        Cankurtaranlar da sahillerde bayram mesaisi yaptı.

        Karasu'ya gelen Nejla Altay, gazetecilere, tatilin çok güzel geçtiğini belirterek, "Burada cankurtaran olması çok iyi. Çok da güzel ortamı var." dedi.

        Yaklaşık 20 yıldır ilçeye gelen Ömür Özcan da bayram tatili için ailece burada bulunduklarını, sahilin epey kalabalık olduğunu ifade etti.

        Gülseren Akman ise "Karasu'nun kumu harika; ince ve taşsız. Herkesi bekleriz." diye konuştu.

        Plajlardaki yoğunluk dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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