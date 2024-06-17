Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma programına katıldı:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Tüm İslam alemi barış ve huzur içinde Kurban Bayramı'nı yaşamadan her Kurban Bayramı bizim için eksiktir." dedi.

Karabük Valiliğindeki bayramlaşma törenine katılan Şahin, daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Kanyon Nikah Salonu’nda organize edilen programda partililerle bayramlaştı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı yaklaşırken siyasette normalleşme yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunmasının güzel bir şey olduğunu dile getiren Şahin, "Bayram öncesi siyasette daha önce görmediğimiz bu karşılıklı yumuşama vatandaşa da yansıdı. Siyasi partilerin tabanlarına da yansıdı. Dolayısıyla bayramlardan beklemiş olduğumuz o güzelliği birlikte yakalamamıza vesile oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerden sonra "normalleşmenin uzun sürmesi" yönünde ifadeleri olduğunu belirten Şahin, karşılıklı ziyaretler ve normalleşmeler uzun süreli olduğunda ülkede siyasetin normal zeminde yapılabileceğini söyledi. Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı açıklamada kullandığı "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale kadar getirip, suç ortağını bize doğru itmesin." ifadeleri hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kim ‘Suç ortağı, Adalet ve Kalkınma Partisi’, yani AK Parti'yi suç işlemiş örgüt olarak adeta tanımladı. Özgür Bey'i yakinen tanırım, biraz uzun konuşur ve güzel de konuşur ama siyasette uzun konuşmak her zaman iyi netice vermeyebilir. Öz ve sözünün amacına ulaştıktan sonra orada bırakacaksın." Özel'in bu açıklamalarına karşı AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı olarak iadeiziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur İttifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye 'suç ortağı' ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi geldiniz?" eleştirisini hatırlatan Şahin, "İşte bu sorunun altında kalmamak için normalleşmenin devamına leke sürecek, onu etkisiz kılacak sözlerden kaçınmak gerekir." şeklinde konuştu.

- "İslam alemi ve Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım" "Tüm İslam alemi barış ve huzur içinde Kurban Bayramı'nı yaşamadan her Kurban Bayramı bizim için eksiktir." diyen Şahin, bombalar altında bayramı yaşamayan Müslüman ülkelerin bulunduğunu dile getirdi. Şahin, bir insani yardım vakfının Gazze'de kurban için program yaptığını ancak o bölgede kesecek kurbanlık bulamadıklarını bildirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu katil ve soykırımcı İsrail, Gazze'de sadece insanlara soykırım uygulamıyor, hayvanlara da soykırım uyguluyor. Böylesine zor şartlar altında bir dünyada yaşıyoruz. Bundan kurtulmak için bizim, İslam alemi ve Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım. Aramızdaki ufak tefek sorunları bir kenara bırakmamız ve kendi meselelerimize yoğunlaşmamız lazım."