Karabük'te trafik ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürdü

Ekipler, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilde sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.

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