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        Karabük'te trafik ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürdü

        Karabük'te trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:21
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        Karabük'te trafik ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürdü
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        Karabük'te trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerine devam etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilde sıklıkla kullanılan yollarda denetim yaptı.

        Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşür dağıttı.

        Ekipler, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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