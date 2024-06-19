Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihle iç içe vakit geçirdi

Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Antik kent, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

- "Antik kent cazibe merkezi haline geldi"

Kazı başkan yardımcısı Sinan Ekinci, AA muhabirine, kazı çalışmalarının ardından çok sayıda arkeolojik kalıntının gün yüzüne çıktığını söyledi.

Restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü belirten Ekinci, "Bu kapsamda yapıların ve mozaiklerin korunması adına çalışmalar yaptık. Bununla beraber ziyaretçi sayılarında artış yaşandı. Bayramda 10-15 bin arasında ziyaretçi ağırladık. Bu yoğunluk bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

Hadrianopolis'i ziyaret etmek için Bursa'dan gelen İsmail Hakkı Yılmaz da antik kentin gün geçtikçe geliştiğini ifade etti.