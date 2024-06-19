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        Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihle iç içe vakit geçirdi

        Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:45 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:45
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        Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihle iç içe vakit geçirdi
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        Kurban Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

        Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Antik kent, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        - "Antik kent cazibe merkezi haline geldi"

        Kazı başkan yardımcısı Sinan Ekinci, AA muhabirine, kazı çalışmalarının ardından çok sayıda arkeolojik kalıntının gün yüzüne çıktığını söyledi.

        Restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü belirten Ekinci, "Bu kapsamda yapıların ve mozaiklerin korunması adına çalışmalar yaptık. Bununla beraber ziyaretçi sayılarında artış yaşandı. Bayramda 10-15 bin arasında ziyaretçi ağırladık. Bu yoğunluk bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." diye konuştu.

        Hadrianopolis'i ziyaret etmek için Bursa'dan gelen İsmail Hakkı Yılmaz da antik kentin gün geçtikçe geliştiğini ifade etti.

        Antik kentin ilçe için cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Yılmaz, "Vatandaşların ciddi bir ilgisi var. Buralarda güzel çalışmalar yapılması çok olumlu olmuş. Kültürel ve ekonomik anlamda ilçenin gelişimine katkısı olacaktır. Gençlerin ülkemizin tarihi zenginliklerini görmeleri için güzel bir fırsat." ifadelerini kullandı.

        Elif Nur Yılmaz ise antik kenti çok beğendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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