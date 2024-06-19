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        Karabük'te panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:29
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        Karabük'te panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı.

        R.E. idaresindeki 78 ABV 762 plakalı panelvan, Sadri Artuç Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ü'ye (74) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ü, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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