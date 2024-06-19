Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yıldırım Kemal Caddesi'nde 34 BNK 645 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı.

        Bölgeye giden polis ekipleri, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Alkol testini reddeden sürücünün sorgusunda ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

        3 Nisan Polis Merkezi Amirliği'nde yapılan kontrolde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile diğer trafik kurallarını ihlalden 39 bin 504 lira ceza kesildi.

        Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Karabük'te panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Karabük'te panelvanın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihle iç içe vakit geçi...
        Bayramda Karabük'teki antik kenti ziyaret edenler tarihle iç içe vakit geçi...
        Karabük'te trafik ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürdü
        Karabük'te trafik ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürdü
        Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma programına katıldı...
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma programına katıldı...
        Karabük ve Sakarya'nın tatil beldelerinde bayram tatili yoğunluğu
        Karabük ve Sakarya'nın tatil beldelerinde bayram tatili yoğunluğu