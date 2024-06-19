Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yapınca yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 39 bin 504 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yıldırım Kemal Caddesi'nde 34 BNK 645 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü, Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı.

Bölgeye giden polis ekipleri, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Alkol testini reddeden sürücünün sorgusunda ehliyetinin olmadığı tespit edildi.