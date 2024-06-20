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        Karabük'te kamyonun yol kenarındaki hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonun yol kenarında duran hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:06
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        Karabük'te kamyonun yol kenarındaki hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonun yol kenarında duran hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

        A.G. idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli mevkisinde, yol kenarında duran Ü.S'nin kullandığı 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki A.S, C.A.S. (1), A.K.S, M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan M.E.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde kamyonun D-100 kara yolunun Kemikli mevkisinde yol kenarında duran hafif ticari araca arkadan çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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