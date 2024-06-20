Karabük'te kamyonun yol kenarındaki hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki A.S, C.A.S. (1), A.K.S, M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonun yol kenarında duran hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

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