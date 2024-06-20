Karabük'te trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Safranbolu Sadri Artunç Caddesi'nde seyreden M.A. idaresindeki 35 BUC 508 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 78 ABV 310 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Merkez 100. Yıl Mahallesi'ndeki kazada ise M.C. idaresindeki 78 BV 952 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 DD 060 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İ.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza yerinden uzaklaşan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi'nde de H.K. yönetimindeki 06 RPS 88 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki S.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
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