Karabük'te trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Sürücünün 1,31 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile arkasındaki S.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinden uzaklaşan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İ.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merkez 100. Yıl Mahallesi'ndeki kazada ise M.C. idaresindeki 78 BV 952 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 DD 060 plakalı kamyonet çarpıştı.

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