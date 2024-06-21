Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Badegül Ç. idaresindeki 06 BVU 995 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Acıöz köyü yakınlarında, Muhammed Fatih K. yönetimindeki 34 KK 4890 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Zarife Ç. (72), Hulusi G, Satiye K. ve İsmet K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zarife Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hulusi G'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Safranbolu'da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi
Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü Taşköprü mevkisindeki kazada ise Ali E'nin kullandığı 34 AK 5042 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki İlyas Y. ve Batuhan Y. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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