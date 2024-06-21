Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile yanındaki İlyas Y. ve Batuhan Y. (17) yaralandı.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zarife Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Zarife Ç. (72), Hulusi G, Satiye K. ve İsmet K. yaralandı.

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