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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:42
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Ahmet Yusuf P. idaresindeki 06 RTM 66 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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