Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ahmet Yusuf P. idaresindeki 06 RTM 66 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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