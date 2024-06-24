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        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:07
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Safranbolu ilçesinde Göztepe Caddesi'nde seyreden S.M.K. idaresindeki 78 AAK 911 plakalı otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde F.U. yönetimindeki 34 VPB 71 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 78 AAK 911 plakalı araçtaki H.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki kazada ise S.B. kontrolündeki 34 BJJ 637 plakalı otomobil, A.K'nin kullandığı 78 ABS 697 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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