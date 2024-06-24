Karabük'te bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
Karabük'te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Karabük'te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında Emine A. (27) ile Murat D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat D, kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Murat D'yi arıyor.
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