Karabük'te bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında Emine A. (27) ile Murat D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat D, kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

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