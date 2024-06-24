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        Karabük'te bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

        Karabük'te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:33
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        Karabük'te bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
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        Karabük'te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında Emine A. (27) ile Murat D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat D, kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Murat D'yi arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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