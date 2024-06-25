Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 170 kök kenevir, 2 su bidonu ve 6 saksı ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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