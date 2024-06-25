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        Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:43
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        Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 170 kök kenevir, 2 su bidonu ve 6 saksı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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