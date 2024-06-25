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        Karabük'te bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:08
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        Karabük'te bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Karabük-Ankara kara yolu Üçevler köyü mevkisinde C.Ç. idaresindeki 06 JOB 82 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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