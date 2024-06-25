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        Safranbolu bayram tatilinde 1 milyon 225 bin misafirini doğa ve tarihle iç içe ağırladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:37
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        Safranbolu bayram tatilinde 1 milyon 225 bin misafirini doğa ve tarihle iç içe ağırladı
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        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında yer aldı.

        Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu, bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içi ve dışından misafirlerini ağırladı.

        Tarihi ilçeye gelenler, Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezdi. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

        Safranbolu Turizm Danışma Bürosundan alınan bilgiye göre, 9 günlük bayram tatili boyunca ilçeye 302 bin 789 araç giriş yaptı, 10 bin turist konakladı, 42 bin kişi müzeler, Kristal Teras ve Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret etti.

        Turizm acenteleriyle de 3 bin 800 kişinin geldiği tarihi ilçe, günübirlik ziyaretçiler de dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 225 bin kişiyi misafir etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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