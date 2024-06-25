Safranbolu bayram tatilinde 1 milyon 225 bin misafirini doğa ve tarihle iç içe ağırladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında yer aldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu, bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içi ve dışından misafirlerini ağırladı.

Tarihi ilçeye gelenler, Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezdi. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.