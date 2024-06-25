Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin üzerinde ve evinde arama gerçekleştirdi.

        Aramada 25,24 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 ambalajlama paketi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ruhsatsız av tüfeği bulunduran şüpheliye, 4 bin 538 lira idari para cezası uygulandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Safranbolu bayram tatilinde 1 milyon 225 bin misafirini doğa ve tarihle iç...
        Safranbolu bayram tatilinde 1 milyon 225 bin misafirini doğa ve tarihle iç...
        Karabük'te bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Karabük'te ormanlık alana kenevir ektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Çay ocağında oturan kadın, eski sevgilisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
        Çay ocağında oturan kadın, eski sevgilisinin bıçaklı saldırısında yaralandı
        Karabük'te bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
        Karabük'te bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı