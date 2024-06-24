Karabük'te tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Karabük'te tartıştığı kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karabük'te tartıştığı kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında dün Emine A'yı (27) bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Murat D. (31), polis ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'de arkadaşının evinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan Murat D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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