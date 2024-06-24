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        Karabük'te tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Karabük'te tartıştığı kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:29
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        Karabük'te tartıştığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te tartıştığı kadını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında dün Emine A'yı (27) bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Murat D. (31), polis ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'de arkadaşının evinde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan Murat D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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