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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:42
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        Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında K.D'ye ait dairenin balkon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, balkonda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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