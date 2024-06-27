Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Karabük merkezde 1 kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, 4 kök kenevir, 1 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliye, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmaktan 12 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.