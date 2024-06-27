Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.
Aramada, 11 kişi adına düzenlenmiş senet, 7 boş senet, farklı bankalara ait 5 hesap cüzdanı, 3 çeyrek, 1 gram altın, 2 bin 700 lira, 5 adet borç ve alacakların yazılı olduğu defter ile kağıt ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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