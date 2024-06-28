Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Bulak Kavşağı'nda E.T. idaresindeki 78 MA 0539 plakalı motosiklet ile F.K. yönetimindeki 78 AR 652 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.E.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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