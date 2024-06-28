Karabük'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Karabük'te, Soğuksu Mahallesi'nde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesine ilişkin yapılan ihalenin yenileneceği bildirildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edileceğini hatırlattı.

Projede, 866 konut, 53 iş yeri, cami ve Kur'an kursunun yer aldığını aktaran Şahin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle mayıs ayında gerçekleştiren ihalenin, mevzuattaki bazı değişiklikler nedeniyle ağustos ayında yenileneceğini belirtti.

Hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağına işaret eden Şahin, "TOKİ tarafından 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale, mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle geçersiz sayıldı. İhale ağustos ayında yeniden yapılacak. Çalışmalar durdurulmadı, hemşehrilerimizin içi rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise ihale iptalinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Konuyu çok yakından takip ediyoruz. İhale mevzuatlarındaki değişiklikler nedeniyle mayıs ayında yapılan ihale geçersiz sayıldı ve ağustos ayının ilk haftasında yenilenecek. Burada hiç kimse hak kaybına uğramayacak. Ne söz verilmişse, yerine getirilecek. İhalenin yenilenmesi tamamen yasal zorunluluklar nedeniyle oldu. Çalışmalar ihalenin hemen ardından başlayacak." ifadelerini kullandı.