Gaziantep'ten Karabük'e yerleşen depremzede çiftçi, topraksız tarımla çilek üretiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine yerleşen çiftçi, topraksız tarımla çilek üretimi yapıyor.

Kuzyakaköseler köyünde eşi ve 2 çocuğuyla 1 dönüm serada çilek üreten 43 yaşındaki Mehmet Gökkaya, AA muhabirine, afetten sonra Nurdağı'ndan Safranbolu'ya geldiğini ve iş insanı Yılmaz Şefik Dizdar'ın serasını kiraladığını anlattı.

Gaziantep'te de çilek üreticiliği yaptığını aktaran Gökkaya, "Burada da bu işi yapmaya karar verdik. Allah razı olsun, Şefik Amca bize çok yardımcı oldu. İleriyi gören bir insan olduğu için bu serayı kurmuş. Bu sera 1 dönüm. Topraksız tarım yapıldığı için üretim kapasitesi bakımından 3 dönüme eş değer. 1 dönüm seraya 7 bin fide dikilirken, buraya 21 bin fide dikiliyor. Yani verim olarak 1 dönümden 3 dönüm gibi almış oluyorsun." ifadesini kullandı.