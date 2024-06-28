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        Karabük'te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:52
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        Karabük'te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        İsmetpaşa mevkisinde İ.E.K. idaresindeki 37 KB 073 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada araçtaki L.M. (14), B.A.K. (29), Z.K. (49) ve A.A.K. (4) yaralandı.

        Ambulanslarla Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Karabük-Ankara kara yolu Hanköy köyü mevkisinde H.Y'nin kullandığı 37 AK 667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan B.Ç. ve M.G.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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