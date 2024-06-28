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        Karabük'te motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasında

        Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:37
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        Karabük'te motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasında
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre M.A, A.Ö'ye ait 78 BK 869 plakalı motosikleti, gece saatlerinde evinin otoparkından aldı. M.A, Şehit Musa Üstün Caddesi'ne getirdiği motosikleti yolun ortasında ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekipleri, şüpheli M.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yaptı.

        Bu arada motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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