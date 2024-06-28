Karabük'te bitkin halde bulunan ebabil yavrusu korumaya alındı
Karabük'te bitkin halde bulunan ebabil yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Karabük'te bitkin halde bulunan ebabil yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eroğlu, pencere kenarında bulduğu ebabil yavrusunu evine alarak besledi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle eve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Kuşu koruma altına alan ekipler, yavruyu bakım ve tedavisinin ardından doğaya salacak.
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