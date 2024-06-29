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        Karabük'te Filistin'e destek için araç konvoyu oluşturuldu

        Karabük'te araç konvoyu ile Filistin'e destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:25
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        Karabük'te Filistin'e destek için araç konvoyu oluşturuldu
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        Karabük'te araç konvoyu ile Filistin'e destek verildi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Fakirler Off-Road Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, motosikletlilerin de aralarında olduğu vatandaşlar Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu önünde bir araya geldi.

        Motosikletler ve diğer araçlarla konvoy oluşturan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla korna çalarak slogan attı.

        Safranbolu ilçesine gidilip başlanılan yere dönülen program, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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