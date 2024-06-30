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        Karabük'te otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 37 dönüm otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:06
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        Karabük'te otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 37 dönüm otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

        Musalla Mahallesi'ndeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 37 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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