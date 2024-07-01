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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:52
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        Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Y.A. idaresindeki 06 EAT 192 plakalı otomobil, Bostanbükü köyü Su Deposu Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki D.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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