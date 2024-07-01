Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y.A. idaresindeki 06 EAT 192 plakalı otomobil, Bostanbükü köyü Su Deposu Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki D.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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