Karabük'te "Deneyap Uygulama Sınavı" gerçekleştirildi

Üç aşamalı sınav sürecini başarıyla tamamlayan 100 ortaokul, 60 lise olmak üzere 160 öğrenci, Karabük Gençlik Merkezi'nde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde verilecek 36 aylık eğitimi almaya hak kazandı.

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