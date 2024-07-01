Karabük'te şarampole devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İsmail Onur (34) idaresindeki tarım aracı, Çeltik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ö.K. (35), S.Y. (35), Y.T.K. (8), E.A.Y. (2), E.R.K. (9) ve H.N.K. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü İsmail Onur, Yenice Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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