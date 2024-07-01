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        Karabük'te şarampole devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:12
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        Karabük'te şarampole devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        İsmail Onur (34) idaresindeki tarım aracı, Çeltik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Ö.K. (35), S.Y. (35), Y.T.K. (8), E.A.Y. (2), E.R.K. (9) ve H.N.K. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü İsmail Onur, Yenice Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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