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        Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:25
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        Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kapullu Mahallesi'nde tek katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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