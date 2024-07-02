Karabük'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Karabük'te metruk evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Kapullu Mahallesi'nde tek katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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