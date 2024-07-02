Karabük'te çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Belen köyünde yakılan anız ateşi rüzgarın da etkisiyle yangına dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi zarar gördü.
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