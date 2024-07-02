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        Karabük'te çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:30
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        Karabük'te çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Belen köyünde yakılan anız ateşi rüzgarın da etkisiyle yangına dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi zarar gördü.

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