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        Karabük'te çam ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:02
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        Karabük'te çam ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yeni Mahalle Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'ndeki çam ağacından inemeyen kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, uzatma merdiven ve kurtarma sepeti yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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