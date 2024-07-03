Karabük'te çam ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'ndeki çam ağacından inemeyen kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, uzatma merdiven ve kurtarma sepeti yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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