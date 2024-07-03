Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan araç sürücülerine 9 bin 36 lira ceza

Ekipler, konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.

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