Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan araç sürücülerine 9 bin 36 lira ceza
Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan 6 araç sürücüsüne toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.
Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan 6 araç sürücüsüne toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, devamlı surette sol şeridi ihlal edip trafik akışını engellediklerini MOBESE kameralarından tespit etti.
Ekipler, konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.
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