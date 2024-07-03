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        Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan araç sürücülerine 9 bin 36 lira ceza

        Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan 6 araç sürücüsüne toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:07
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        Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan araç sürücülerine 9 bin 36 lira ceza
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        Karabük'te düğün konvoyunda yolu kapatan 6 araç sürücüsüne toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, devamlı surette sol şeridi ihlal edip trafik akışını engellediklerini MOBESE kameralarından tespit etti.

        Ekipler, konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 36 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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