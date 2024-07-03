Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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