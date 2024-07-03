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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:15
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler O.E'nin üst aramasında, 5 ekstazi, 9 sentetik ecza, 0,87 gram sentetik kannabinoid, Safranbolu'da da B.O'nun üzerinde 5,89 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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