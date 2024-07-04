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        Karabük'te yaralı bulduğu yavru "büyük baştankara" kuşunu tedavi ettirdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, yaralı bulup tedavi ettirdiği "büyük baştankara" yavrusuna evinde özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:46
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        Karabük'te yaralı bulduğu yavru "büyük baştankara" kuşunu tedavi ettirdi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, yaralı bulup tedavi ettirdiği "büyük baştankara" yavrusuna evinde özenle bakıyor.

        Cemal Caymaz Camisi'nde namaza giden bir kişi, minaredeki yuvadan düşen kuş yavrusunu fark etti.

        Yaralanan hayvanı veterinerde tedavi ettiren kişi, kuşu evinde beslemeye başladı.

        Baştankara yavrusu, uçmaya başladığında doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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