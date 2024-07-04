Karabük'te yaralı bulduğu yavru "büyük baştankara" kuşunu tedavi ettirdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, yaralı bulup tedavi ettirdiği "büyük baştankara" yavrusuna evinde özenle bakıyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, yaralı bulup tedavi ettirdiği "büyük baştankara" yavrusuna evinde özenle bakıyor.
Cemal Caymaz Camisi'nde namaza giden bir kişi, minaredeki yuvadan düşen kuş yavrusunu fark etti.
Yaralanan hayvanı veterinerde tedavi ettiren kişi, kuşu evinde beslemeye başladı.
Baştankara yavrusu, uçmaya başladığında doğaya salınacak.
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