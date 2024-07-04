Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Alevlere 1 iş makinesi, 16 arazöz, 4 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.
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