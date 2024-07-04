Karabük'te motosiklet sürücülerine eğitim semineri verildi
Karabük'te motosiklet sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Karabük'te motosiklet sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda verilen seminerde, sürücülere trafik kuralları, kask kullanımı ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.
Seminer sonunda yapılan çekilişle sürücülere 17 kask hediye edildi.
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