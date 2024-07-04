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        Karabük'te otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:21
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        Karabük'te otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Kadıbükü köyündeki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiyesi ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından alevlerin söndürüldüğü yangında 25 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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