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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:18
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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

        Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.

        Alevlere 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 21 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 25 teknik eleman, 48 orman muhafaza memuru ve 138 yangın işçisi müdahale ediyor.

        Şu ana kadar 12 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve yetkililerden bilgi aldı.

        - "Bizi tek zorlayan taraf, arazinin sarp, kayalık ve engebeli olması"

        Vali Yavuz, gazetecilere, sabah 07.45 civarında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı.

        İlk andan itibaren helikopterlerin müdahaleyi başlattığını aktaran Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.

        Yavuz, fedakarca ve kahramanca mücadele eden personele teşekkür ederek, "Çok da fazla yayılmadan yangın inşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanır. Gün kararmadan inşallah başarırlar diye düşünüyorum. Bizi tek zorlayan taraf, arazinin sarp, kayalık ve engebeli olması, müdahalede zaman zaman sıkıntı yaşanması." dedi.

        Vatandaşlara çağrıda bulunan Yavuz, "Valiliğimizin almış olduğu kararla, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihlerinde Karabük'teki bütün ormanlara girişlerimizi görevli olanlar ve izinli verilenler dışında yasaklamıştık. Bu yasağa vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Ormanlarımızda ateş yakılmamasını, piknik yapıldığı zaman ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ormanlarımız bizim geleceğimiz, akciğerimiz. Yeşil vatanımızı bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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