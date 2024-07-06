Karabük'te otomobilin çarptığı kadın öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Naciye D'ye (72), Yenice istikametine giden R.K. idaresindeki 78 AAE 394 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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